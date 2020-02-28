Нового “Петрика П’яточкіна” відібрали для найбільшого анімаційного форуму Європи

Проєкт повнометражного анімаційного фільму студії КАПІ “23 образи Петрика П’яточкіна” (міжнародна назва “Trouble Nubble Gum”) відібрано від України для участі у пітчингу на 21-ий міжнародний форум Cartoon Movie, що відбудеться в місті Бордо (Франція) 3 - 5 березня 2020 року.

Про це Укрінформу повідомили у студії КАПІ.

“23 образи Петрика П’яточкіна” став єдиним українським анімаційним проєктом, який зміг подолати високу конкуренцію і був відібраний оргкомітетом для участі у пітчингу. Анімаційний фільм створюється за сценарієм Наталі Гузєєвої (“Капітошка”, “Як Петрик П'яточкін слоників рахував”, “Мишко та Дзвінка”) за підтримки Міністерства культури України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фільм “23 образи Петрика П’яточкіна” у Бордо представить автор проєкту Михаль Маргуліс.

“Поїздка у Бордо має два головних завдання. Перше – вийти на завершальні етапи переговорів із копродакшену з нашими потенційними партнерами. Друге – зміцнити репутацію “Петрика П’яточкіна” як анімаційного IP, що послідовно й активно розвивається”, – зазначає Маргуліс.

Презентація трейлера “23 образи Петрика П’яточкіна” відбудеться під час ранкового шоукейсу. Згодом команда фільму матиме 30 хвилин на презентацію фільму аудиторії з кількох сотень провідних копродюсерів, інвесторів, дистриб’юторів, сейлз-агентів, ігрових компаній, книговидавців, ЗМІ та інших представників індустрії.

Cartoon Movie – одна з провідних подій Європи для фахівців анімаційної індустрії. Щорічно форум збирає професіоналів з усього світу, які на пітчинг-сесіях представляють кращі європейські повнометражні анімаційні проєкти поточного року та знаходять інвесторів, копродюсерів та дистриб’юторів.

За час існування Cartoon Movie тут отримали фінансування 349 мультфільмів на загальну суму понад 2,4 млрд євро. Саме тут починали шлях до кінотеатрів такі відомі мультфільми, як “Тріо з Бельвіля” (2003, премія Сезар, дві номінації на Оскар), “Кіт у Парижі” (2010, номінація на Оскар, Сезар), “Чіко і Рита” (2010, премія Гойя, номінація на Оскар), “Ернест і Селестина” (2012, премія Сезар, номінація на Оскар) “Баранчик Шон” (2015, номінація на Оскар, Золотий Глобус, приз Британської кіноакадемії), “Життя кабачка” (2016, номінація Каннського кінофестивалю) та інші.

Трейлер фільму “23 образи Петрика П’яточкіна” тут.