Запальна Масниця та солодкий маркет: як цікаво провести зимово-весняні вихідні

Окрім святкування Масниці, пропонуємо вам поринути у безліч подій на межі між останнім днем зими та приходом весни!

Запальна Масниця на ВДНГ

Що цікавого: Ви зможете скуштувати найсмачніші млинці з різноманітними начинками, взяти участь у народних забавах, а також потанцювати під пісні українських поп-виконавців на концерті.

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: ВДНГ

Скільки: Вхід вільний

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Масниця. Колодій

Що цікавого: На сільських вулицях музею розпочнуться святкові дійства. Зі Слобожанщини до поля з Кострубатим дідом рухатимуться учасники та гості свята, на вулиці Наддніпрянського села жіноцтво розважатиметься піснями і в’язатиме молоді колодки.

На сцені фольклорні колективи будуть показувати збережені та відновлені старовинні обряди на Запусти, як ще називали це свято.

Упродовж дня молодь та всі охочі візьмуть участь у народних забавах «Перетягування каната», «Збивання з колоди», чоловіки мірятимуться силою рук, плечей. Буде проведено майстер-клас з народного танцю та багато цікавих конкурсів.

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: Національний музей народної архітектури та побуту

Скільки: 50 грн

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Масниця (Колодій) у Феофанії

Що цікавого: На гостей парку чекають:

Веселі розваги для дітей і дорослих, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони;

Безкоштовні творчі майстер-класи;

Концерт просто неба за участю фольклорних колективів;

Хороводи і танці навколо святкового багаття;

Фаєр-шоу від учасників "Україна має талант" (лише 1 березня о 17:30)

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: Парк “Феофанія”

Скільки: 30 грн

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Колодій в Музеї Івана Гончара

Що цікавого: Весняні ігри, традиційні пісні й танці, відкуп від колодки, колодчані обрядодії, вареники та інші частування, майстер-класи з оздоблення «колодки» паперовими квітами, вибійка, сукання воскових свічок, виплітання традиційних дівочих зачісок.

Варто пам‘ятати: неодружені хлопці та незаміжні дівчата отримають колодки, тому мають подбати про те, чим від них відкупитись.

Коли: 1 березня

Де: Музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

Скільки: 200 грн

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Масниця у Мануфактурі

Що цікавого: В аутлет-містечку «Мануфактура» – колоритне святкування Масниці, традиційні веселі обряди та частування-об’їдання смачнючими млинцями. На вас чекають жартівливі пісні, танці, веселі забави та ігри, обряд «колодки», проводи зими, заклички пташок та весни.

Коли: 29 лютого

Де: Мануфактура Outlet Village (Обухівське шосе, 2)

Скільки: Вхід вільний

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Солодкий маркет від Всі. Свої

Що цікавого: Солодке життя розпочнеться в останній день зими. І продовжиться у перший день весни! Місце, де медом намазано, де пальчики оближеш і де молочні ріки з киселевими берегами — це Солодкий маркет.

Шоколад, торти, печиво, макаронс, пастила, варення та джеми, цукерки, солодкі соуси та вино, пряні настоянки, цукати, фруктові чіпси, корисні солодощі — все це запропонують 150 українських брендів на двох поверхах маркету!

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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NEOсвітній Арсенал

Що цікавого: Квест для дітей, батьків та вчителів; це фестиваль, що поєднує і взаємно підсилює культуру і науку, мистецтво і технології.

Мистецький арсенал об’єднає у своєму просторі тих, хто сприяє оновленню системи освіти та реалізує це прагнення у своїй діяльності. Фестиваль складатиметься з тематичної програми від учасників, мистецьких проєктів, перформансів та концертів, лекцій, дискусій, воркшопів та ярмарку.

Фокус-тема – «Супермозок: ліва/права півкуля».

Коли: 27 лютого – 1 березня

Де: Мистецький Арсенал (вул. Лаврська, 12)

Скільки: 50-250 грн

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Operetta Open Daу

Що цікавого: Це стовідсоткове занурення у театральну атмосферу! Знайомтеся з новим імерсивним проєктом театру, де глядачі стають учасниками масштабного театрального інтерактиву. Вас запросять не тільки до театральних фойє, буфету, артистичного кафе, але і до костюмерних, гримерок, численних локацій за лаштунками театру.

Коли: 29 лютого

Де: Київський театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53/3)

Скільки: 300 грн

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Прийом безнадійного одягу на утилізацію

Що цікавого: Як експеримент, протягом вихідних на станції прийматимуть безнадійний* одяг на утилізацію. Акція обмежена по часу, її проводитимуть у перші вихідні кожного місяця.

Безнадійний одяг і взуття – такі речі, які мають багато дірок, плям, інші недоліки, які настільки їх зіпсували, що передати комусь ці речі на благодійність вже просто нереально.

Коли: 29 лютого

Де: Станція NoWasteRecyclingStation (вул. Саперно-Слобідська, 25)

Скільки: Пакет 120 л - 250 грн

Пакет 60 л - 125 грн

Пакет 20 л - 50 грн

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Виставка “Життя Без Алергії”

Що цікавого: Дегустації, сотні безкоштовних продуктів від відомих брендів та ідейних початківців, сучасні методи діагностики та лікування, майстер-класи, консультації фахівців, смачний фудкорт та багато подарунків!

Це найбільший в Україні захід, на якому ви знайдете великий вибір гіпоалергенних, функціональних і веганських продуктів харчування та напоїв, а також гіпоалергенну косметику та засоби гігієни, безпечну побутову хімію, дружні до алергіків будівельні та оздоблювальні матеріали, аксесуари для сну, натуральні тканини, новаторські товари для дому та рішення для здоров’я.

Коли: 29 лютого

Де: НСК "Олімпійський"

Скільки: 35-50 грн

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Благодійна вечірка Samskara & Vedalife

Що цікавого: Прощайтесь із зимою на великій безалкогольній вегетаріанській вечірці-фестивалі.

Подорожуйте крізь 14 космічних світів в кінотеатрі 360

Опануйте нові вміння на майданчику майстер-класів

Пориньте з друзями в яскраві фотозони

Коли охопить втома - дивіться кінофільм

Відкрийте нове дихання на занятті йогою

На VR-зоні занурьтесь у віртуальну реальність і не забудьте повернутися назад

Зробіть апгрейд свідомості на лекторії, шукайте відповіді на глибокі запитання

Відпочивайте душею на чайних церемоніях з мудрецями

Підбирайте подарунки та сувеніри для близьких на ярмарку

Відкрийте загадки своєї долі на консультації з астрологами

Обійміть весь світ на мантра-медитації

Активно танцюйте

Коли: 29 лютого

Де: Арт-простір Samskara (Львівська площа, 8)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

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Перевір слух

Що цікавого: До Міжнародного Дня слуху долучайтеся до соціальної акції «Перевір слух». Прийдіть та перевірте свій слух і запропонуйте зробити те саме своїм рідним. Вас чекає вісім точок безкоштовної перевірки слуху, прийом лікаря-ЛОРа та майстер-клас про те, як правильно доглядати за своїми вухами.

Коли: 1 березня

Де: Dream Town

Скільки: Не вказано

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SuperNatural Wine Festival

Що цікавого: Тут зберуть разом подібних у філософії, але все ж дуже різних виноробів-натуралістів. Франція, Італія, Австрія, Німеччина, Греція, Грузія, Швейцарія та інші країни. Келих spiegelau, ви та багато natural wine. Їжа теж буде.

Коли: 29 лютого

Де: вул. Межигірська, 82

Скільки: 200 грн

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Спеціальний показ стрічки «Черкаси» за участі творчої групи

Що цікавого: Лютий 2014 року. Починається окупація Кримського півострову. Мінний тральщик «Черкаси» разом з іншими українськими кораблями заблокований в озері Донузлав — шлях до моря перекритий затопленими суднами російського флоту. Це пастка. Наші кораблі починають здаватися росіянам. Здається, іншого виходу просто немає.

Фільм засновано на реальних подіях. Історія останнього українського корабля у Криму, який чинив опір і продовжував відважну боротьбу.

Програма заходу:

привітальне слово акторів;

перегляд фільму;

спілкування з творчою командою стрічки.

Коли: 29 лютого

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 130 грн

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Fucktology. Перформанс-відкриття виставки Юлії Петрук

Що цікавого: "FUCKTOLOGY" - амбітний проєкт, що помітно як в об'єктах, зображуваних мисткинею, так і у виборі кольорів. Торкається теми сексуальності та еротики. Попри те, що центром уваги є "ніжні" частини людського тіла, проєкт аж ніяк не є вульгарним чи порнографічним. А навпаки – трохи ідеалістичним та наївним.

Проєкт є певним дослідженням сакральної, але згодом табуйованої і від того ще більш привабливої символіки. Ця виставка – осанна життю напередодні весни!

Коли: 28 лютого

Де: Кнайп-клуб “Купідон” (вул. Пушкінська, 1-3)

Скільки: Не вказано

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Арт-хакатон "Кіт Шредінгера"

Що цікавого: Арт-хакатон - це формат заходу, протягом якого учасники в обмежених умовах розроблюють ідею арт-об'єкту та концепцію його втілення.

Життя арт-хакатона "Кіт Шредінгера" триває лише 2 доби! Це тимчасова арт-лабораторія, результатом якої буде 2 скульптури.

Доля у проєктів-переможців дууууже натхненна! Один з них відправиться через океани на Burning Man, а інший оселиться у най-найкуражнійшій домівці всесвіту на території “Куражу”.

Коли: 29 лютого – 1 березня

Де: Палац Культури Куренівка (вул. Костянтинівська, 73)

Скільки: Не вказано

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Магічна суботня читанка: Відьмочка Зук йде до школи

Що цікавого: Вже цієї суботи читатимуть про пригоди маленької відьмочки Зук, яка обожнює школу. Там вона зустрічає свою вчительку, друзів і робить чимало цікавих справ - від малювання до подорожей в доісторичні часи. Але Зук не така школярка, як усі! Бо коли вона чимось незадоволена, про це знає вся школа...

Читає Павло Кружнов - український актор, арт-викладач та ведучий.

Коли: 29 лютого

Де: Моя книжкова полиця (вул. Пушкінська, 7)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

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БайкЕкспо

Що цікавого: Найбільша виставка велосипедів в Україні! Презентації новинок велосипедів, спортивні змагання та пізнавальні лекції.

Коли: 28 лютого – 1 березня

Де: Броварський проспект, 15

Скільки: 55 грн

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Характерства – хитрі козацькі науки у сучасному житті

Що цікавого: Говоритимуть про сенс Спасу, звідки це знання, для чого воно людині. Характерство та Характерництво – в чому різниця. Хто такий Характерник. Стан Спасу. Народна психологія. За які «ключі» треба дякувати дідам.

Коли: 1 березня

Де: Арт-паб “Мольфарня” (вул. Хорива, 43/23)

Скільки: 200 грн, війсковим, ветеранам, волонтерам – вхід вільний

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