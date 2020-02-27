Фотографія року: назвали номінантів конкурсу World Press Photo — 2020

Цього року в конкурсі взяли участь 4282 фотографа зі 125 країн.

Міжнародний фотоконкурс World Press Photo 2020 оголосив список фіналістів на кращу фотографію. Серед претендентів - 6 сильних і емоційних знімків.

1. Сутички студентів з ОМОНом під час антиурядової демонстрації в Алжирі, 21 травня 2019 роки від Фарука Батиша (Farouk Batiche).

2. Ахмеда Ібрагіма (18 років), сильно обпаленого бійця СДФ, провідує подруга в лікарні в Аль-Хасак, Сирія, 20 жовтня. Спочатку вона не хотіла входити в кімнату, бо була шокована його травмами, але медсестра переконала її увійти, щоб взяти Ахмеда за руку і трохи поговорити. Фото: Айвор Прікетт (Ivor Prickett).

3. 14 березня 2019 р. Родичка жертви аварії літака ET302 ефіопських авіаліній оплакує місце аварії. Фото: Мулугета Айен (Mulugeta Ayene).

4. Бізнесмен ховає кілька протитанкових гранатометів в кінці виставкового дня на Міжнародній оборонній виставці та конференції (IDEX) в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, 18 лютого. Фото: Микита Терьошин.

5. Єва, 15-річна вірменська дівчина, яка нещодавно прокинулася від кататонічного стану, сидить в інвалідному візку, в оточенні батьків, в центрі прийому біженців, Польща. Фото: Томек Качор (Tomek Kaczor).

6. 19 червня 2019 р. Молодий чоловік, освітлений мобільними телефонами, читає вірш, поки протестувальники викрикували гасла, що закликають до цивільного правління, під час відключення електроенергії в Хартумі, Судан. Фото: Ясуеши Чіба (Yasuyoshi Chiba)