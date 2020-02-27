У Батурині зібрали повну колекцію воскових гетьманів — останнім став Кирило Разумовський

Воскова фігура Кирила Розумовського завершила створення в місті Батурині Чернігівської області колекції скульптур 16 гетьманів України, яку виготовили з нагоди відзначення 270-ї річниці вручення Розумовському гетьманської булави.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила генеральний директор Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" Наталія Реброва.

"Оскільки Кирило Розумовський був останнім гетьманом України періоду Гетьманщини, то він і завершив наш гетьманський ряд. Сьогодні в Батурині зібрано 16 фігур гетьманів, і це - єдине місце у світі, де можна побачити їх усіх", - сказала Реброва.

За її словами, над восковою фігурою Розумовського заповідник працював із жовтня минулого року разом із київською майстернею Сергія Сажина. Фінансову підтримку надав відомий український меценат Євген Сур.

У єдиному гетьманському палаці, що зберігся в Україні у Батурині, його колишній господар Кирило Розумовський стоїть у розкішній білій сорочці та червоних панталонах. Він ще не повністю одягнений, тому що в намірах заповідника - виготовити точну копію його каптана, оригінал якого зберігається в санкт-петербурзькому музеї "Кунсткамера".

"Із одежі наших гетьманів це - єдина річ, яка збереглася. Ми плануємо каптан одягнути на гетьмана, але проєкт із його виготовлення триватиме щонайменше рік. Вартість каптана - не нижча за вартість самої воскової фігури, це - дуже важка, ретельна і високопрофесійна робота", - зазначила Реброва.

Воскова фігура Розумовського стала родзинкою відкритої днями виставки "Під гетьманською булавою", присвяченої 270-й річниці з дня обрання Кирила Розумовського гетьманом України. Її заповідник підготував спільно з Чернігівським історичним музеєм ім. В.В. Тарновського. Експозиція розповідає про державотворчу діяльність гетьмана і демонструє оригінальні універсали з його особистим підписом. Два представлених документи ХVІІІ ст. зберігалися в родинному архіві Розумовських у Відні (Австрія) і були подаровані заповіднику прямим нащадком гетьмана Грегором Розумовським.

Реалізацію проєкту зі створення колекції воскових фігур очільників Української держави доби Гетьманщини заповідник "Гетьманська столиця" розпочав у 2015 році. Першою в Батурині з’явилася скульптура Івана Мазепи.

Кирило Розумовський був обраний гетьманом України в 1750 році у 22-річному віці. Цю посаду він обіймав 14 років.