“Золоту Дзиґу" цьогоріч отримає Ада Роговцева

На Четвертій урочистій церемонії Національної кінопремії “Золота Дзиґа” почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручать видатній акторці театру та кіно Аді Роговцевій.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

“У двадцять три роки я отримала звання заслуженої артистки України. Це було випробування! Переляк! Я розцінила це як аванс і все подальше життя, отримуючи нагороди, сприймаю їх саме так. Роки беруть своє, але хочеться сподіватись, що віддячу вам, люди, і за цей аванс. Дякую, Золота Дзиґо!” - зазначила Роговцева.

Творчий доробок актриси складається з більш як 150 ролей в театрі, понад 100 теле- та кіноролей, серед яких роботи в картинах “Лісова пісня”, “Салют, Маріє!”, “Вічний поклик”, “Камінний господар”, “Приборкання вогню”, “Море”, “Було в батька три сини”, “Два місяці, три сонця”. Актриса працювала з легендарними кінорежисерами – Йосипом Хейфіцем, Леонідом Осикою, Романом Балаяном та іншими. Викладала акторську майстерність у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, а також в Київському університеті культури і мистецтв.

Ада Роговцева удостоєна Державної премії імені Тараса Шевченка (1981), звання Герой України (2007), Державної премії імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва (2017). Серед нагород акторки — чотири театральні премії “Київська Пектораль” за найкращу жіночу роль у виставах “Дама без камелій” (1991-1992), “Обдурена” (1997), “Схоже на щастя” (2015), а також за видатний внесок у театральне мистецтво (2004).

У попередні роки почесною нагородою “Золота Дзиґа” за внесок у розвиток українського кінематографа були відзначені українська актриса театру та кіно Лариса Кадочникова, режисер, сценарист, педагог В'ячеслав Криштофович та кінооператор Юрій Гармаш.

Церемонія вручення Четвертої національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться 28 квітня.