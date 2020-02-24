“Ше.Пісня” відкрила голосування за найкращу композицію на слова Шевченка

Всеукраїнський конкурс пісень на слова Тараса Шевченка “Ше.Пісня” вже п’ятий рік збирає заявки учасників з усієї України, а журі та глядачі обиратимуть найкращі авторські композиції.

Про це повідомляють організатори конкурсу у Facebook.

“23 лютого організатори конкурсу відкрили голосування на каналі YouTubе, де кожен бажаючий може обрати свого переможця. Потрібно лише пройти за цим посиланням, передивитися запропоновані відео та поставити “вподобайку” тим, що сподобалися найбільше. Кожен глядач може голосувати за декілька композицій. Голосування буде завершене 29 лютого опівночі”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на конкурс надійшло 39 заявок з усієї України. Учасники представляють Івано-Франківську область, Миколаїв, Старобільськ Луганської області, Київ та Київщину, Черкащину (є навіть заявка із села Моринці, де народився Шевченко), Хмельниччину, Дрогобич, Львівщину, Чернігів, Житомир, Тернопіль.

Серед конкурсантів є і досвідчені виконавці (заслужена артистка України Руслана Лоцман) і дебютанти (новостворений гурт “Зграя”, для якого конкурсна пісня стала першим записом). Деякі є постійними шанувальниками “Ше.Пісні”, які цьогоріч надіслали для розгляду свої нові композиції. Серед них — фіналісти минулих років Віталій Радиш, Богдан Тарасюк, Володимир Пироженко, Віталій Кобзар.

У журі конкурсу цього року: Сергій Фоменко (фронтмен гурту “Мандри”), Ярослав Джусь (засновник гурту “Шпилясті кобзарі”), Дмитро Добрий-Вечір (фронтмен гурту “Вій”) та Юлія Капшученко-Шумейко (засновниця фестивалю “Ше.Fest”).

Фіналістів “Ше.Пісні” буде оприлюднено 3 березня. А кульмінацією конкурсу стане гала-концерт із врученням нагород, що відбудеться в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, о 17.00 в Будинку письменників (Київ, вул. Банкова, 2). Глядачі побачать виступи переможців та членів журі, а також гостей вечора - братів Капранових, Дмитра Лінартовича, Сергія Василюка, гурту “Шпилясті кобзарі”.

Захід відбудеться за підтримки Національної спілки письменників України. Організатор події - фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest”. Вхід вільний.

Як нагадали організатори, за минулі роки через конкурс пройшло чимало учасників – як аматорів, так і професіоналів, серед яких відомі виконавці та гурти. Зокрема, у 2016 році переможцем “Ше.Пісні” став гурт Go-A, який днями виборов право представляти Україну на “Євробаченні-2020”.