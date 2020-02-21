Трамп розкритикував вручення "Оскара" фільму "Паразити"
Про це повідомляє BBC із посиланням на виступ американського президента.
«Що це було? У нас достатньо торгових проблем з Південною Кореєю. І після цього вони дають їй найкращий фільм року? Це нормально?», - обурився Трамп.
У Національному комітеті Демократичної партії США у відповідь на ці слова Трампа заявили, що «Паразити» - це іноземний фільм про класову боротьбу, який «вимагає двогодинного читання субтитрів», тому він і не подобається президентові.
Як повідомлялося, південнокорейська чорна комедія про соціальну нерівність «Паразити» режисера Пон Чжун Хо 10 лютого отримала головний «Оскар» і стала першим фільмом в цій номінації, який знятий не англійською мовою. «Паразити» взяли ще три статуетки - за кращий оригінальний сценарій, кращу режисерську роботу і кращий міжнародний фільм.
Фото: The White House