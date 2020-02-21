Трамп розкритикував вручення "Оскара" фільму "Паразити"

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував рішення Американської кіноакадемії вручити премію "Оскар" за найкращий фільм року південнокорейській комедії "Паразити".

Про це повідомляє BBC із посиланням на виступ американського президента.

«Що це було? У нас достатньо торгових проблем з Південною Кореєю. І після цього вони дають їй найкращий фільм року? Це нормально?», - обурився Трамп.

У Національному комітеті Демократичної партії США у відповідь на ці слова Трампа заявили, що «Паразити» - це іноземний фільм про класову боротьбу, який «вимагає двогодинного читання субтитрів», тому він і не подобається президентові.

Як повідомлялося, південнокорейська чорна комедія про соціальну нерівність «Паразити» режисера Пон Чжун Хо 10 лютого отримала головний «Оскар» і стала першим фільмом в цій номінації, який знятий не англійською мовою. «Паразити» взяли ще три статуетки - за кращий оригінальний сценарій, кращу режисерську роботу і кращий міжнародний фільм.

Фото: The White House