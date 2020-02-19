ЮНІСЕФ назвав найкращі країни для життя дітей

У Норвегії, Південній Кореї та Нідерландах найкращі умови для виживання та розвитку дітей, а найгірші - у африканських країнах ЦАР, Чад та Сомалі.

Про це йдеться в доповіді ООН "Майбутнє для дітей світу", розміщеній на сайті ЮНІСЕФ.

"Доповідь показує, що діти у Норвегії, Республіці Корея та Нідерландах мають найкращі умови для виживання та добробуту, натомість діти у ЦАР, Чад, Сомалі, Нігер та Малі мають найгірші умови", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, експерти порівнювали можливості для дітей у 180 країнах. У доповіді аналізували умови для виживання та добробуту дітей, зокрема розвиток системи охорони здоров'я, освіти, харчування, екології та економіки країн.

У рейтингу добробуту та умов для розвитку дітей Україна посіла 91 місце поряд з Бразилією та Ямайкою.

Україну експерти визначили як країну з низько-cереднім рівнем багатства. При цьому Бразилія та Ямайка значаться у доповіді як країни з рівнем багатства - вище середнього.