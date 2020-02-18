В Україні "служить" близько 1200 собак-прикордонників

У Держприкордонслужбі працює близько 1200 службових собак.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Сьогодні в Державній прикордонній службі України "несуть службу" близько 1200 службових собак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 45% затримань на кордоні відбувається саме завдяки службовим собакам, адже, незважаючи на передові технології, краще за собак виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

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Загалом минулого року на держкордоні спеціально навчені собаки допомогли затримати 731 правопорушника, виявити 323 од. зброї, 4,5 тис. боєприпасів, 30,5 кг вибухівки, 65,7 кг наркотиків та 1,52 млн пачок сигарет, додали у МВС.

Фото: МВС