Прикордонники з тортом святкували день народження службового собаки Майка

Прикордонники з тортом святкували день народження службового собаки Майка

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Укрінформ
В аеропорту «Бориспіль» з тортом і повітряними кульками відсвяткували 1 рік народження службового собаки Майка.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Бельгійській вівчарці Майку відзначили рік. Він улюблений пес прикордонників. Майк з колегами знайшов у минулому році 40 кг наркотиків і 10 разів винюхав зброю і боєприпаси" , йдеться у відео на сайті.

Як зазначила кінолог Катерина Сабадаш, краще ніж собаки з цим завданням не справиться ніхто, ніякі пристрої. Саме тому у всіх аеропортах світу працюють собаки.

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Кінологи також повідомили, що службовим собакам ніколи категорично не дають куштувати наркотики, їхні іграшки обробляють спеціальними носіями запахів.

Майка привітали не лише прикордонники а й пасажири аеропорту.

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