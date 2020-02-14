Прикордонники з тортом святкували день народження службового собаки Майка

В аеропорту «Бориспіль» з тортом і повітряними кульками відсвяткували 1 рік народження службового собаки Майка.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Бельгійській вівчарці Майку відзначили рік. Він улюблений пес прикордонників. Майк з колегами знайшов у минулому році 40 кг наркотиків і 10 разів винюхав зброю і боєприпаси" , йдеться у відео на сайті.

Як зазначила кінолог Катерина Сабадаш, краще ніж собаки з цим завданням не справиться ніхто, ніякі пристрої. Саме тому у всіх аеропортах світу працюють собаки.

Кінологи також повідомили, що службовим собакам ніколи категорично не дають куштувати наркотики, їхні іграшки обробляють спеціальними носіями запахів.

Майка привітали не лише прикордонники а й пасажири аеропорту.