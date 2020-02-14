"Економіка любові": скільки і на що українці витрачають у День Валентина

Аналіз транзакцій по картках напередодні Дня святого Валентина свідчить, що улюбленими подарунками українців у ці дні все ще залишаються квіти та ювелірні вироби.

Про це йдеться в пресрелізі Mastercard, що є в розпорядженні Укрінформу.

"До Дня святого Валентина Mastercard представила щорічне дослідження Love Index, яке вивчає купівельні переваги напередодні найромантичнішого свята року. Новий аналіз транзакцій по картках в більш ніж 53 країнах світу показав, що "економіка любові" зростає в п'ять разів швидше, ніж світова економіка. Так, починаючи з 2017 року витрати на подарунки до Дня святого Валентина в світі виросли на 17%, в той час як в Україні цей показник збільшився на 122%. Ще ніколи романтичні українці не витрачали більше, ніж сьогодні – про це свідчить загальна кількість платіжних транзакцій напередодні Дня святого Валентина (з 11 по 14 лютого), яка за останні три роки зросла на 93%. Загалом, в минулому році українці витратили на святкові подарунки понад 400 млн грн. Улюбленими подарунками українців до Дня святого Валентина все ще залишаються квіти та ювелірні вироби", - йдеться в повідомленні.

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Дані дослідження показують, що загальна сума витрат на квіти зросла на 202%, а на ювелірні вироби – на 114%. Також, на відміну від світових трендів, спостерігається значне збільшення витрат на покупку традиційних «валентинок»: за останні три роки вони зросли на 94%, а в світі цей показник збільшився лише на 2%. У той же час закохані українці все частіше замість традиційних подарунків віддають перевагу безцінним враженням і створенню незабутніх моментів для своїх других половинок. Так, витрати українців на бронювання готелів збільшилися на 69%, а на романтичні подорожі – на 51%. У минулому році на авіаквитки та тури напередодні свята українці витратили понад 130 млн грн.

Починаючи з 2017 року кількість транзакцій за платіжними картками українців у ресторанах напередодні романтичного свята збільшилася на 56%, а загальний обсяг витрат виріс на 45% і в 2019 році склав близько 150 млн грн. Незмінним залишається тренд шопінгу в інтернеті: кількість онлайн транзакцій напередодні свята за останні три роки збільшилася на 86%.

Дані, отримані в ході аналізу операцій по картках, свідчать про те, що українці стали ретельніше готуватися до Дня святого Валентина: більшість покупок роблять за кілька днів до свята, а кількість подарунків, куплених в останню хвилину, знижується. У 2019 більшість покупок до Дня закоханих було зроблено 11 лютого, в той час як в 2018 році – 12 лютого, а в 2017 році – 13 лютого.