У Києві в День святого Валентина збираються побратися 155 пар

У День святого Валентина, 14 лютого, у Києві 155 пар збираються зареєструвати свій шлюб.

Про це Укрінформу повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

“У Києві очікується 155 пар”, - повідомили у відомстві.

Також зазначили, що загалом по Україні реєстрації шлюбу цього дня очікують 1675 пар.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції нагадують, що минулого року в цей день у Києві одружилися 211 пар, а загалом по Україні - 2439, що поки що вважається рекордом.

Зокрема, за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян кількість зареєстрованих шлюбів 14 лютого за минулі роки складала: у 2010 році — 307 пар, у 2011 — 320, у 2012 — 1144, у 2013 — 1405, у 2014 — 3282, у 2015 — 3 258, у 2016 — 271, у 2017 — 1762, у 2018 — 2053, у 2019 — 2035.