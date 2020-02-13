Документальне видання про архів УПА, збережений у криївці в церкві села Кордишів на Тернопільщині, презентували у четвер в обласному центрі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До книги «Бандерівська скриня: архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині» увійшли унікальні документи, які випадково у 2011 році були виявлені на горищі сільської церкви. У старій скрині, своєрідному «сейфі», повстанці зберігали сотні архівних документів-свідчень боротьби воїнів УПА із німецькими окупантами та підрозділами НКВС. Це – різноманітні накази, агітаційні матеріали, звернення, листівки, інструкції, датовані кінцем 40-х, початком 50-х років минулого століття», - розповів уродженець села, а нині – начальник обласного управління культури Григорій Шергей.

У Тернополі презентували документальну книгу про архів УПА/Фото: Тернопільська облрада

За його словами, минулого року коли продовжилися дослідження сакральної споруди у Кордишеві, було знайдено ще одну замасковану криївку.

В обох підпільних сховищах було виявлено зброю, набої, одяг та побутові предмети, якими користувалися українські повстанці.

У новій книзі подано матеріали, зібрані експедицією Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

Під час презентації видання виступили учасники згаданої експедиції, сільські краєзнавці, тернопільські науковці. Вони зійшлися на тому, що показ окремих, знайдених у криївці документів та матеріалів разом із книгою буде продовжено в різних населених пунктах Тернопільщини.

Фото: Тернопільська облрада