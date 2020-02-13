"Це насправді вау!": Зеленська відвідала виставку про Україну

Перша леді Олена Зеленська сходила на виставку Ukraine WOW.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук й поділилася світлинами.

"Ukraine WOW – це ще одна нагода відкривати для себе рідну країну знову й знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!" - написала перша леді.

"Здійснити уявну мандрівку потягом зі сходу на захід і водночас отримати можливість на мить повернутися в дитинство й згадати, якою ж шаленою пригодою була звичайнісінька зараз для нас, дорослих, подорож залізницею. Або протестувати сучасні мультимедійні технології в дії. Навіть у тих, хто боїться висоти, є шанс «піднятися» на оглядовий майданчик «Батьківщини-матері» – віртуально та абсолютно безпечно. За 10 хвилин промчати 1646 км від Ужгорода до Лисичанська, побувати в «Тунелі кохання», стати голосом героя українського мультфільму й почути, як звучать села України, – тут можливо все!" - додала Зеленська.

Вона також зізналася, що найбільше вподобала копію чарівного будиночка Поліни Райко, художниці з Херсонщини, та кімнату з «кримськими історіями» – зворушливими спогадами кримчан, сповненими ніжності та туги за рідними домівками.