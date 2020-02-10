У Бразилії виявили невідомий науці вірус

У Бразилії виявили новий вірус, понад 90% генів якого невідомі науці.

Про це повідомляє Science Alert.

«Вчені виявили загадковий вірус, геном якого, здається, є майже цілком новим для науки», - йдеться у повідомленні.

Яравірус, названий на честь Іяри, володарки водної стихії у бразильській міфології, було виявлено на штучному озері Пампулья в місті Белу-Оризонті.

Понад 90 відсотків генів яравірусу ніде і ніколи не були описані раніше (так звані сирітські гени).

Вчені поки ще тільки будують припущення про походження яравірусу: він може бути першим одиничним зразком невідомої групи амебних вірусів або ж варіацією гігантського вірусу, який якимось чином еволюціонував у зменшену форму.

Як зазначила група вчених у попередній публікації про відкриття, «вірус є «новою лінією амебного вірусу з дивним походженням і філогенією».