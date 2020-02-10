У США почалася 92 церемонія вручення "Оскара"

У Лос-Анджелесі розпочалася 92 церемонія вручення кінопремії "Оскар" – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яку присуджує Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За всі роки свого існування церемонія вручення "Оскарів" перетворилася на грандіозне та яскраве шоу, зі своїми інтригами та несподіванками.

Як очікується, цьогоріч вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.

Крім того, Академія відзначить сценаристів, звукорежисерів, операторів, монтажерів, дизайнерів, гримерів, композиторів та багато інших майстрів.