У Чернігові знімуть фільм про "ковбасну революцію" 1990 року
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Для проведення знімання епізодів документального фільму дозволити перекриття руху автотранспорту в м. Чернігові на перехресті вул. Рокосовського з вул. Доценка з 23.00 години 10 лютого 2020 року до 02.00 години 11 лютого 2020 року", - йдеться у рішенні.
Цим же документом виконком доручає міським структурам забезпечити проведення зйомок: організувати освітлення перехрестя, встановити відповідні дорожні знаки, розмістити патрульну поліцію тощо.
Документальний фільм про події 30-річної давнини створюватиме Чернігівська регіональна дирекція Національної суспільної телерадіокомпанії України. Відомо, що на вказаних вище вулицях зніматиметься один із ключових епізодів, а саме: ДТП за участю приватних "Жигулів" та обкомівської "Волги", в багажнику якої чернігівці побачили дефіцитні тоді продукти: ковбасу, коньяк та інше.
Як повідомлялося, так звана "ковбасна революція" - стихійний виступ жителів Чернігова проти діючої влади та економічних проблем у різдвяні дні 1990 року. В історію подія увійшла як перший у Радянському Союзі громадянський вибух, спрямований проти комуністичного режиму. Виступ чернігівців набув широкого резонансу, породив низку аналогічних акцій в інших містах СРСР, дав поштовх суспільному пробудженню.