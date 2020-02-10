У Чернігові знімуть фільм про "ковбасну революцію" 1990 року

Виконком Чернігівської міської ради дав дозвіл на тимчасове перекриття транспортного руху на перехресті двох вулиць міста для зйомок документального фільму про так звану "ковбасну революцію" 1990 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для проведення знімання епізодів документального фільму дозволити перекриття руху автотранспорту в м. Чернігові на перехресті вул. Рокосовського з вул. Доценка з 23.00 години 10 лютого 2020 року до 02.00 години 11 лютого 2020 року", - йдеться у рішенні.

Цим же документом виконком доручає міським структурам забезпечити проведення зйомок: організувати освітлення перехрестя, встановити відповідні дорожні знаки, розмістити патрульну поліцію тощо.

Документальний фільм про події 30-річної давнини створюватиме Чернігівська регіональна дирекція Національної суспільної телерадіокомпанії України. Відомо, що на вказаних вище вулицях зніматиметься один із ключових епізодів, а саме: ДТП за участю приватних "Жигулів" та обкомівської "Волги", в багажнику якої чернігівці побачили дефіцитні тоді продукти: ковбасу, коньяк та інше.

Як повідомлялося, так звана "ковбасна революція" - стихійний виступ жителів Чернігова проти діючої влади та економічних проблем у різдвяні дні 1990 року. В історію подія увійшла як перший у Радянському Союзі громадянський вибух, спрямований проти комуністичного режиму. Виступ чернігівців набув широкого резонансу, породив низку аналогічних акцій в інших містах СРСР, дав поштовх суспільному пробудженню.