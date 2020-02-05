Український культурний фонд отримав 2373 заявки на цьогорічні програми

Український культурний фонд завершив прийом заявок на програми поточного року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фонду.

“За підсумками першого місяця 2020 року з радістю констатуємо збереження пожвавленого інтересу до програм Фонду і надходження сотень і тисяч заявок від тих, хто бажає взяти в них участь. Цьогоріч ми отримали їх навіть більше, аніж минулого року. В січні Український культурний фонд завершив прийом заявок на програми 2020 року. Загалом було отримано 2373 заявки”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, завдяки автоматизації прийому заявок реєстри всіх програм автоматично були опубліковані на сайті УКФ.

Це 10 програм: 983 ‒ “Інноваційний культурний продукт”; 434 ‒ “Аудіовізуальне мистецтво”; 363 ‒ “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти”; 189 ‒ “Знакові події”; 156 ‒ “Інклюзивне мистецтво”; 75 ‒ “Мережі й аудиторії”; 69 ‒ “Аналітика культури”; 57 – “Культура для змін”; 32 – “Культура. Туризм. Регіони”; 15 ‒ “Культурні столиці”.

За результатами конкурсного відбору сформовано експертні ради до кожної програми. Загалом проєкти 2020 року оцінюватимуть 509 експертів! З реєстром експертів експертних рад можна ознайомитись тут.

Також повідомляється, що УКФ розширює співпрацю з іншими інституціями – спільні заходи мають поглибити системність роботи з популяризації української культури як всередині країни, так і за її межами.

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Зокрема, "Креативна Європа" оголосила про старт нових конкурсів. "Програма Music Moves Europe (MME) ‒ основний інструмент Єврокомісії для підтримки музичного сектору. Конкурс було розроблено на основі низки зустрічей з представниками індустрії, які відбувались, починаючи з 2015 року. Фінальний термін подачі заявок - 30 березня 2020 року. "Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології" ‒ конкурс, покликаний сприяти розробці політик у сфері цифрових технологій, інновацій, творчості та створення нових моделей ведення бізнесу для налагодження міжнародного співробітництва. Дозволяє протестувати нові та міжсекторальні бізнес-підходи до фінансування, дистрибуції та монетизації мистецьких творів. Фінальний термін подачі заявок - 14 травня 2020 року", - поінформували в УКФ.