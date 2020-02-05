Український культурний фонд отримав 2373 заявки на цьогорічні програми

Український культурний фонд отримав 2373 заявки на цьогорічні програми

Укрінформ
Український культурний фонд завершив прийом заявок на програми поточного року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фонду.

“За підсумками першого місяця 2020 року з радістю констатуємо збереження пожвавленого інтересу до програм Фонду і надходження сотень і тисяч заявок від тих, хто бажає взяти в них участь. Цьогоріч ми отримали їх навіть більше, аніж минулого року. В січні Український культурний фонд завершив прийом заявок на програми 2020 року. Загалом було отримано 2373 заявки”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, завдяки автоматизації прийому заявок реєстри всіх програм автоматично були опубліковані на сайті УКФ.

Це 10 програм: 983 ‒ “Інноваційний культурний продукт”; 434 ‒ “Аудіовізуальне мистецтво”; 363 ‒ “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти”; 189 ‒ “Знакові події”; 156 ‒ “Інклюзивне мистецтво”; 75 ‒ “Мережі й аудиторії”; 69 ‒ “Аналітика культури”; 57 – “Культура для змін”; 32 – “Культура. Туризм. Регіони”; 15 ‒ “Культурні столиці”.

За результатами конкурсного відбору сформовано експертні ради до кожної програми. Загалом проєкти 2020 року оцінюватимуть 509 експертів! З реєстром експертів експертних рад можна ознайомитись тут.

Також повідомляється, що УКФ розширює співпрацю з іншими інституціями – спільні заходи мають поглибити системність роботи з популяризації української культури як всередині країни, так і за її межами.

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Зокрема, "Креативна Європа" оголосила про старт нових конкурсів. "Програма Music Moves Europe (MME) ‒ основний інструмент Єврокомісії для підтримки музичного сектору. Конкурс було розроблено на основі низки зустрічей з представниками індустрії, які відбувались, починаючи з 2015 року. Фінальний термін подачі заявок - 30 березня 2020 року. "Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології" ‒ конкурс, покликаний сприяти розробці політик у сфері цифрових технологій, інновацій, творчості та створення нових моделей ведення бізнесу для налагодження міжнародного співробітництва. Дозволяє протестувати нові та міжсекторальні бізнес-підходи до фінансування, дистрибуції та монетизації мистецьких творів. Фінальний термін подачі заявок - 14 травня 2020 року", - поінформували в УКФ.

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