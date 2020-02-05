Koktebel Jazz Festival переїжджає до Скадовська

На Херсонщині у Скадовську цьогоріч планують провести джазовий фестиваль Koktebel Jazz Festival.

Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Підписання відповідного меморандуму про співпрацю організаторів фестивалю «Джаз-Коктебель» та місцевої влади відбудеться 14 лютого», - зазначається у повідомленні.

Після вимушеного переїзду з Криму захід п’ять разів проходив під Одесою. У 2019 він був проведений на Трухановому острові в Києві.

Восени 2019 року оргкомітет фестивалю здійснив творчу експедицію, під час якої команда відвідала Херсон, Бердянськ, Коблево і в підсумку зупинила свій вибір на Скадовську.