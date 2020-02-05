Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із помилковими рахунками
Укрінформ
Компанія College Ave Student Loans надіслала Дену Кейну з міста Твінсбург у штаті Огайо одночасно 55 тисяч листів із помилковим рахунком за навчальним кредитом доньок.
Про це повідомляє WOIO.
“Кейн нарахував 79 кошиків пошти, у яких було близько 700 однакових рахунків за навчальним кредитом, який він та його дружина оформили для своїх доньок”, - йдеться у повідомленні.
При цьому компанія допустилася ще однієї помилки, адже в нарахуванні використала неправильну процентну ставку.
Кейну знадобилося дві поїздки вантажівкою, аби зібрати всю пошту з відділення.
У самій компанії вибачилися за свою помилку і пообіцяли надіслати чоловікові правильний рахунок в одному екземплярі.
Фото: WOIO