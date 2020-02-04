У Берліні художник обдурив Google Maps, створивши "віртуальний затор"

Художник Саймон Векерт обдурив алгоритми Google Maps, створивши "віртуальний затор" у Берліні.

Він провіз вулицями міста візок із 99 смартфонами, на яких були запущені Google Maps і функція визначення місця розташування, повідомляє Vice.

"Перевозячи смартфони вулицею, я можу генерувати віртуальний трафік, який буде направляти автомобілі за іншим маршрутом. Як не дивно, це може створити справжні затори десь в місті", - сказав Векерт.

Зазначається, що художник гуляв у місті проїжджою частиною, тягнучи за собою червоний візок зі смартфонами. Куди б він не поїхав, на Google Maps з’являлися «червоні» затори.

Алгоритми Google Maps, які використовуються для відстеження руху транспорту, прийняли візок зі смартфонами за високу концентрацію користувачів, що пересуваються з низькою швидкістю, змінивши колір ділянки дороги з зеленого на червоний, що відповідає високій концентрації транспорту і ускладненому руху на дорогах. Тому користувачі Google Maps могли бачили відображення заторів на дорогах, навіть коли там взагалі не було автівок.

Як зазначається, Векерт взяв в оренду 99 смартфонів на Android та придбав для них стільки ж сім-карт. На кожному з цих телефонів були відкриті Google Maps, що створювало віртуальну ілюзію, що дороги завантажені. За його словами, він витратив годину-дві на кожне місце, гуляючи туди-сюди вулицею, щоб створити затори.

"Моє суб'єктивне відчуття було, що навіть цього короткого часу вже було достатньо, щоб змінити рух на вулиці", - сказав він.

За словами автора такої інсталяції, метою експерименту було змусити людей задуматися про місце автомобілів у суспільному житті і дані, на які ми покладаємося щодня.

фото: Simon Wreckert