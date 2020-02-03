Меган Маркл знайшла роботу із зарплатою майже $600 за день

Дружина принца Гаррі Меган Маркл працевлаштувалася - вперше після відмови від королівських повноважень.

Про це повідомляє Page Six.

Як зазначається, дружина британського принца долучиться до роботи над канадським реаліті-шоу, присвяченому весіллям.

За попередньою інформацією, її заробітна платня за один знімальний день становитиме 588 доларів.

Меган Маркл допомогатиме своїй подрузі-дизайнерці Джессіці Малроні у плануванні другої весільної церемонії для закоханих, чиє перше весілля виявилося невдалим.

"Ми прагнемо істотно змінити життя пар, чиї перші весілля через драматичні обставини не відбулися так, як було заплановано", - пояснила Малроні ідею реаліті-шоу.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з належністю до королівської сім'ї Великої Британії.

Вони перестануть виконувати королівські обов'язки з весни 2020 року. При цьому збережуть свій будинок у резиденції Фрогмор-хаус, але відшкодують кошти, витрачені на його ремонт.