Фільм “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” виходить онлайн

1 лютого на платформі “Такфлікс” відбудеться онлайн-прем’єра створеної за підтримки Держкіно комунальної трагідкомедії Надії Парфан “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Фільм буде доступний на сайті takflix.com протягом місяця. Ціна одного перегляду становить 50 гривень. Онлайн-квиток відкриває доступ до фільму в будь-якій точці світу. Іноземні глядачі можуть дивитися стрічку мовою оригіналу з англійськими, французькими чи польськими субтитрами”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у лютому разом із глядачами “Такфліксу” фільм зможуть подивитися 50 мільйонів азійських домогосподарств, оскільки “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” став першим українським документальним фільмом, який придбав японський телеканал NHK – найбільший телевізійний мовник у Південно-Східній Азії.

“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” – повнометражний документальний дебют Надії Парфан. Фільм розповідає про хор, у якому співають диспетчери, ремонтники, слюсарі й бухгалтери комунального підприємства. Початок опалювального сезону вносить корективи у графік репетицій і ставить перед комунальниками все складніші випробування. Події фільму розгортаються на тлі котелень і виробничих цехів та показують несподівану поезію комунальних буднів: взаємини зі споживачами, аварійні виїзди та народний спів. Саундтрек фільму створила українська електронна артистка Grisly Faye (Марго Кулічова).

У жовтні 2019 року фільм отримав приз “Кіноколо” від Спілки кінокритиків України як найкращий документальний фільм 2019 року.

“Співає...” стане другим фільмом на “Такфліксі” – новій онлайн-платформі, що створена для легального перегляду українського кіно. Першою на онлайн-платформі takflix.com показали антиутопію Корнія Грицюка “2020: Безлюдна країна”.

Як повідомляв Укрінформ, онлайн-кінотеатр “Такфлікс” запустили в Україні 31 грудня. Він працюватиме як стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно. Мета проєкту — надати доступ до якісних фільмів українського виробництва будь-якій людині у будь-який час.

На етапі пілоту куратори платформи роблять акцент на авторські та незалежні фільми українського виробництва останніх років. Серед інших онлайн-кінотеатрів “Такфлікс” вирізнятиме прозора система оплати. Глядач зможе купити окремий онлайн-квиток на вибраний фільм — без підписки та реєстрації.

У платформи також є місія підтримати українських кінематографістів та оздоровити економічну модель в індустрії. 50% прибутку від продажу квитків отримають режисери та творці фільму, а в майбутньому на “Такфліксі” планують окремий розділ для краудфандингових кампаній на підтримку кіновиробництва.