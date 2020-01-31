The Guardian заради екології відмовилася рекламувати нафтогазові компанії
Укрінформ
Guardian Media Group вирішила відмовитися від реклами компаній, що видобувають викопне паливо.
Про це повідомляється на сайті The Guardian.
Відзначається, що матеріалів від нафтових і газових компаній більше не буде на сайтах і в додатках всіх видань медіа групи: The Guardian, Observer і Guardian Weekly.
Рішення прийнято через «надзвичайну ситуацію з кліматом». Журналісти наводять думку екологів, що енергетичні корпорації витрачають великі кошти на не цілком чесний екологічний маркетинг.
Вони підкреслюють відносно невеликі інвестиції в поновлювані джерела, продовжуючи отримувати дохід від нафти і газу, пише The Guardian.
В той же час визнають, що реклама приносить Guardian Media Group 40% виручки, а відмова від нафтогазової галузі «ускладнить життя компанії в короткостроковій перспективі».