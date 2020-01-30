У Стокгольмі з галереї вкрали понад десять робіт Сальвадора Далі
Фото
Укрінформ
З виставки, що проходила в галереї Couleur в Стокгольмі, викрали від 10 до 12 бронзових скульптур і гравюр Сальвадора Далі.
Про це повідомляє Aftonbladet.
"Злочинці проникли в галерею в ніч на 30 січня. Охорона виявила пропажу близько четвертої ранку. Поліція шукає двох осіб, які виїхали від галереї на автомобілі «Ауді». Підозрюваних поки не затримали", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що кожна з вкрадених робіт коштує від 200 тисяч до 500 тисяч шведських крон (19-47 тисяч євро).
Загальна вартість робіт - до чотирьох мільйонів крон (280-380 тисяч євро).
Фото: AUGUST HÅKANSSON