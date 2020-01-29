Колишній король Бельгії визнав позашлюбну доньку після тесту ДНК

Колишній король Бельгії Альберт II після отримання результатів ДНК-тесту офіційно визнав, що є біологічним батьком 51-річної Дельфін Боель.

Про це повідомляє De Standaard.

“Король Альберт II визнав, що Дельфін Боель є його біологічною донькою, після того як дізнався результати ДНК-тесту”, - йдеться у повідомленні.

Як додав адвокат екскороля Алена Бєйренбоума, колишній монарх також більше не буде юридично оскаржувати, що він є батьком Боель.

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Дельфін Боель, якій виповнився 51 рік, займається мистецтвом. Вона ініціювала процедуру встановлення біологічного батьківства Альберта ІІ у 2013 році, відразу після того, як 84-річний монарх зрікся трону на користь свого сина Філіппа.

У травні 2018 року суд змусив Альберта II здати ДНК.

Невідомо, чи зможе Боель отримати титул принцеси, але вона точно матиме право на частину спадщини колишнього короля Бельгії.

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