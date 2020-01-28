Понад два метри, 65 кіло: на Рівненщині спіймали велетенського сома

У річці Горинь на Рівненщині рибалка спіймав велетенського сома 65 кілограмів завважки.

Про це у Facebook повідомляє очевидець улову Михайло Гриневич із Дубровицького району.

«Хлопець зловив на Горині спінінгом сома довжиною 2 м 15 см і вагою 65 кг... Пів години хлопець рибину на свою мононитку мучив, потім підійшов ще один рибалка і за жабра висунув її на берег», - повідомив Гриневич.

Він додав, що сома привезли у село підводою... Після привселюдного зважування з’ясували, що сом довжиною 2м 15 см мав вагу 65 кг.

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Як повідомив кореспондентові агентства кандидат біологічних наук з Тернополя, член-кореспондент Української екологічної академії наук Микола Яковенко, сом - одна із найбільших прісноводних риб у світі - довжина може сягати 5 м, а вага – 100 кг. Живуть соми навіть до 80-100 років.

Фото: Михайло Гриневич, Фейсбук