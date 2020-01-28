На Вінниччині народилися семеро зубренят

На Вінниччині популяція зубра європейського поповнилася сімома телятками.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Зимовий облік 2020 року засвідчив, що найчисельніша в Україні вінницька популяція зубра європейського поповнилася на сім теляток. І тепер зуброва родина нараховує 101 особину», - йдеться у повідомленні.

Поповнення лісівники виявили під час зимового щорічного обліку чисельності зубра європейського на території. На Вінниччині вони мешкають на 8,4 тис. га лісових угідь Уладівського та Широкогребельського лісництв Хмільницького лісгоспу, а також на близько 10 тис. га польових угідь на території Калинівського, Літинського та Хмільницького районів.

Наразі на Вінниччині налічується найбільша за чисельністю популяція зубрів в Україні – зимовий облік 2020 року зафіксував 101 особину. Торік їх було 95. Усього ж в Україні зафіксовано близько трьох сотень червонокнижних тварин.

Самиця зубра народжує малюка раз на три роки. У стаді панує матріархат. Однак у вінницькій популяції зубрів зафіксовано збільшення кількості самців (на два самці припадає три самки). Для повноцінного відновлення популяції має бути співвідношення один самець на три-чотири самки від загальної кількості особин. Адже збільшення чисельності стада відбувається за рахунок самиць.

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«Наразі популяція зубрів умовно розділилась на два стада: одне велике, кількістю понад 80 голів, - це основний табун. І окремо 17 особин самців різного віку. Поки що ми не маємо пояснення таких змін у популяції. Проте точно на збільшення кількості самців вплинуло варварське масове вбивство 17 зубрів (узимку 2016 року біля с.Трибухи Літинського району Вінницької області)», - розповідає мисливствознавець Хмільницького лісгоспу Володимир Ткач.

На Вінниччину зубрів завезли у 1979 році, - 6 тварин із державного мисливського господарства «Цуманське», що на Волині. Зусиллями лісівників та єгерського складу вдалось досягти суттєвого зростання поголів’я червонокнижних тварин. Їхня щільність у лісових угіддях області навіть перевищує норму. Тому вінницькі лісівники за наявності відповідних дозволів навіть здійснюють відлов зубрів для переселення в інші регіони України. Усього з Вінниччини переселено 34 особини зубра європейського.

Фото: Вінницьке обласне управління лісного і мисливського господарства