В Україні випустили поштову марку до 200-річчя відкриття Антарктиди

На центральному Головпоштамті в Києві відбулося спецпогашення поштової марки, поштової листівки та поштового конверта присвячених 200-річчю відкриття Антарктиди.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“200 років тому людство відкрило для себе не тільки Антарктиду, перші українці побачили цей континент. Нині Україна належить до того елітного клубу країн, які мають можливості поводити наукові дослідження планетарного масштабу. Українська нація - одна з тих націй, які забезпечували науковий прогрес всього людства Станом на сьогодні наша наступна 25-та наукова антарктична експедиція має середній вік учасників 40 років. Це унікальна можливість для наших учених, не емігруючи за кордон, перебуваючи в Україні, проводити наукові дослідження. Це вікно можливостей, яке, на жаль, не так часто зустрічають наші науковці”, - сказав на церемонії спецпогашення перший заступник міністра освіти та науки Юрій Полюхович.

Марка «200 років з часу відкриття Антарктиди»/2020 / Фото: Евген Котенко, Укрінформ

Як зазначив на церемонії директор Національного антарктичного центру Євген Дикий, українці присутні в Антарктиді з самого її відкриття. Зокрема, в експедиції, яка у 1820 році підійшла до узбережжя Антарктиди, заступником командира був українець Іван Завадовський, також серед учасників експедиції Роберта Скотта, одного з першовідкривачів південного полюса, був українець Антон Омельченко з Полтавщини. “Зараз його правнук, теж Антон Омельченко, працює на станції “Академік Вернадський””, - розповів Дикий.

Також, за його словами, українці брали активну учать в антарктичних експедиціях та їх підготовці за часів Радянського союзу. Перша експедиція в Антарктиду під прапором України відбулася в 1996 році. У 2020 році в березні стартує 25-та, ювілейна, українська антарктична експедиція.

Один з учасників цього складу експедиції - геофізик Юрій Отруба - привезе на станцію пам’ятний конверт, листівку та марку з відбитком спеціального штемпеля з нагоди 200-річчя відкриття Антарктиди. На поштовій листівці та марці зображені субантарктичний пінгвін.

Марка випущена в кількості 130 тисяч екземплярів, коштує 9 грн, використовуватиметься для пересилання в межах України.

Українська антарктична станція Академік Вернадський вже двічі була зображена на поштових марках - у 1996 році, коли Велика Британія передала Україні свою станцію “Фарадей”, та в 2009 році з нагоди збереження полярних регіонів та льодовиків.