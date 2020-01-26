Disney зніме ігровий ремейк мультфільму "Бембі"
Укрінформ
Компанія Disney продовжує знімати ігрові ремейки своїх класичних мультфільмів.
Так, після торішнього "Короля Лева" тепер оголосили про виробництво фільму "Бембі", повідомляє oKino.ua.
Мультфільм є екранізацією казки австрійського письменника Фелікса Зальтена і розповідає історію оленятка Бембі і його друзів - мешканців лісу. Він був знятий у 1942 році.
Як уточнює The Hollywood Reporter, над сценарієм ремейка працюють Ліндсі Бір («Хода хаосу») і Женева Робертсон-Дуорет («Капітан Марвел»).
Режисерське крісло наразі вільне.