Disney зніме ігровий ремейк мультфільму

Disney зніме ігровий ремейк мультфільму "Бембі"

Укрінформ
Компанія Disney продовжує знімати ігрові ремейки своїх класичних мультфільмів.

Так, після торішнього "Короля Лева" тепер оголосили про виробництво фільму "Бембі", повідомляє oKino.ua.

Мультфільм є екранізацією казки австрійського письменника Фелікса Зальтена і розповідає історію оленятка Бембі і його друзів - мешканців лісу. Він був знятий у 1942 році.

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Як уточнює The Hollywood Reporter, над сценарієм ремейка працюють Ліндсі Бір («Хода хаосу») і Женева Робертсон-Дуорет («Капітан Марвел»).

Режисерське крісло наразі вільне.

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