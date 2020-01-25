За східним календарем розпочинається рік Білого металевого щура

рік Білого металевого щура триватиме з 25 січня 2020 року до 11 лютого 2021 року.

Як відомо, Новий рік у Китаї – найочікуваніше, найбажаніше, найяскравіше і найдовше свято, яке триває 15 днів і завершується святом Червоних Ліхтарів. На жаль, цього року в Китаї святкування Нового року через поширення коронавірусу буде обмежене. В деяких містах, зокрема Пекіні, скасовані всі велелюдні святкові заходи. Окрім того, китайська влада закрила транспортне сполучення між містами у провінції Хубей.

Як і будь-який інший Новий рік, китайський також має масу традицій. Святкують його понад дві тисячі років, тобто він є одним із найдавніших свят, «найстарішим» Новим роком в історії людства. Крім того, відзначають його ні багато, ні мало, близько двох мільярдів людей на планеті. Крім китайців – представники тибетської, монгольської, корейської, в’єтнамської та інших споріднених культур.

Новий рік у Китаї, так само, як і в багатьох інших, культурно споріднених із ним країнах, є державним святом. Ділове життя у Піднебесній на кілька тижнів завмирає. Всі – від малого до старого, веселяться, розважаються, ходять у гості.

Перше, що вирізняє китайський новий рік від західного – це «світло-шумовий» супровід. Чим більше салютів, феєрверків і хлопавок – тим краще. За свідченням очевидців – це справжня канонада, і триває вона декілька днів.

Стосовно святкових страв, то обов’язково готують традиційні пельмені та лабадьджоу – особливу кашу з 8 інгредієнтів, зокрема й насіння лотоса, священної квітки Китаю.