“Віддана” зібрала за перший вікенд майже три мільйони

Романтична стрічка “Віддана”, що стартувала в кінотеатрах 16 січня, за перші вихідні зібрала боксофіс у 2 912 338 гривень. Стрічку переглянули 30 415 глядачів.

Про це повідомляє команда фільму у Facebook.

“За перший вікенд фільм “Віддана” зібрав у залах понад 30 тисяч глядачів, а касові збори склали майже 3 млн гривень!” - ідеться в повідомленні.

Творці картини подякували всім, хто присвятив час цій надзвичайній історії, і запросили до кінотеатрів тих, хто ще її не подивився.

Як повідомляв Укрінформ, фільм “Віддана” за мотивами роману Софії Андрухович “Фелікс Австрія” стартував у прокаті 16 січня в 170 кінотеатрах України.

Режисерка фільму - Христина Сиволап. Авторки сценарію - Аліна Семерякова, Софія Андрухович. Оператор - Олексій Ламах. Композитор - Євген Філатов. Художник-постановник - Олександр Батєнєв.

Головні ролі виконали Маріанна Янушевич (Стефа, від імені якої ведеться розповідь), Алеся Романова (Аделя), Роман Луцький (Петро).

У ролях також зіграли Олександр Кобзар, Себастьян Цибульський, Сергій Волосовець, Важа Годердзішвілі, Ада Роговцева, Євген Янович, Наталя Васько, Ірма Вітовська, Ясін Фараджаллах, Марина Кошкіна, Юрій Андрухович, Катерина Кухар.

Зйомки фільму розпочалися у квітні 2019 року і завершились у червні. Вони тривали на чотирьох локаціях: у Києві, Чернівцях, Білій Церкві та кіноселищі Ніжиловичах під Києвом. Після того компанія POSTMODERN Digital працювала над постпродакшеном, коли стрічку доповнили візуальними ефектами та комп’ютерною графікою.

Образи акторів створювала відома художниця з костюмів Леся Патока, яка пошила для стрічки понад 150 костюмів.

Події стрічки “Віддана” розпочинаються в Станіславові (Івано-Франківськ) у другій половині 19 століття. Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але сусідам вдається врятувати двох дівчат – його рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. Доктор вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років. Дівчата виросли і так само нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня, Стефа ж веде господарство. Та вони досі не розуміють, хто є одна одній: сестри та подруги чи служниця та господиня. У калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних смислів і таємниць грань між реальністю і вигадкою остаточно зникає.

Виробництво стрічки - FILM.UA Production. Національний дистриб’ютор – кінокомпанія “Вольга Україна”.

Підтримку фільму надали уряд України та Міністерство культури.