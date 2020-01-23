Трамп написав 142 твіти за день і побив власний рекорд

Президент США Дональд Трамп написав 142 твіти за один день, таким чином, побивши свій попередній рекорд у 123 твіти упродовж дня.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на компанію Factbase Feed, яка стежить за твітами глави Білого дому.

“Президент Трамп у середу побив свій попередній рекорд за кількістю твітів за один день з початку свого президентства, написавши понад 130 твітів”, - йдеться у повідомленні.

Всього глава Білого дому написав за середу 142 твіти.

Також Трамп зробив 124 ретвіти, що, у свою чергу, також стало новим для нього рекорду.

Зазначається, що вчора в американському Сенаті демократи оголошували свої аргументи щодо імпічменту Трампу, що не пройшло повз уваги самого президента США у соцмережі.

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

21 січня у Сенаті США розпочався судовий розгляд справи про імпічмент президента Трампа.

Фото: The White House