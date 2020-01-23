Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Києву

Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Києву

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час правління адміністрації тоді ще президента США Барака Обами також затримувалася допомога ряду країн, включаючи Україну.

Про це він повідомив у Twitter.

"Демократи й (глава комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам — ред.) Шиф, які у своїх аргументах у Сенаті додавали брехню й викривлену інформацію, відмовляються повідомляти, що адміністрація Обами затримувала допомогу багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику", - написав Трамп.

Він додав, що вважає ситуацію з його імпічментом "полюванням на відьом".

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Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

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19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.

Фото: The White House

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