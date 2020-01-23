Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Києву

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час правління адміністрації тоді ще президента США Барака Обами також затримувалася допомога ряду країн, включаючи Україну.

Про це він повідомив у Twitter.

"Демократи й (глава комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам — ред.) Шиф, які у своїх аргументах у Сенаті додавали брехню й викривлену інформацію, відмовляються повідомляти, що адміністрація Обами затримувала допомогу багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику", - написав Трамп.

Він додав, що вважає ситуацію з його імпічментом "полюванням на відьом".

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Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.

Фото: The White House