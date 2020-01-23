Стендап-комік втік із Росії через інтерес поліції до його жартів

Стендап-комік Олександр Долгополов залишив Росію після того, як його виступом зацікавилася поліція на предмет образи почуттів віруючих.

Про це повідомляє "МБХ медіа" з посиланням на адвоката правозахисної групи "Агора" Леоніда Соловйова.

"Залишив країну, поки не з'ясуються обставини, щоб бути спокійніше. Куди він поїхав, ми поки не можемо говорити", - сказав Соловйов.

Він додав, що кримінальної справи стосовно Долгополова поки не порушено.

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21 січня Олександр Долгополов опублікував у своєму інстаграм копію запиту управління МВС по Московській області в петербурзький клуб HopHead. Там в квітні 2019 року був записано шоу коміка "Новий час жартів" (на YouTube його подивилися більше ніж 2,5 мільйона чоловік).

Поліція зажадала від організаторів заходу надати дані про Долгополова. Пізніше стало відомо, що запит надійшов на основі скарги якогось жителя Орехово-Зуєво, якого обурив жарт коміка на релігійну тему. Долгополов заявив, що на його думку закон про захист почуттів віруючих - "це дискримінація атеїстів".

Як пише "Медуза", стендапер виїхав з Росії через історію з його виступом в одному з петербурзьких барів ще у квітні 2019 року.