Дві книги та завершення фільму "Носоріг": Сенцов розповів у Давосі про свої плани

Український режисер, сценарист і письменник, колишній бранець Кремля Олег Сенцов планує випустити нові книги та оповідання, а у вересні приступити до зйомок фільму "Носоріг".

Про це він заявив на панельній дискусії Українського дому в Давосі "Україна, межі в боротьбі за свободу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я написав у полоні кілька книжок. Одна вже вийшла, друга виходить у березні. У серпні виходять тюремні оповідання та щоденник голодування - дуже важливий і до якого є великий інтерес", - сказав він.

Також Сенцов розповів, що на даний момент проходить підготовчий процес до зйомок його фільму "Носоріг", який був припинений у 2013 році.

"Якщо все буде добре, будемо знімати його у вересні цього року", - розповів він.

Сенцов додав, що під час перебування в російській в’язниці у 2018 році віддалено, за допомогою листів, координував зйомки фільму "Номери" за його п’єсою. Прем’єра стрічки відбудеться вже у лютому на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Також Сенцов торкнувся теми інвестицій і боротьби з корупцією.

“Під час розмов з міжнародними інвесторами потрібно говорити про те, що Україна може розвиватися навіть в умовах війни та російської окупації. Це також є завданням української влади”, - зауважив Сенцов.

Колишній бранець Кремля висловив сподівання, що нова українська влада зможе зруйнувати корупційну систему, яка існує в Україні, реформувати державу та держсектор, оновитися і запросити інвестиції в Україну, щоб кожний інвестор відчував себе захищеним.

На думку Сенцова, одним із завдань Путіна є не дати Україні розвинутися.

Якщо Україна зможе зробити економічний, соціальний, політичний ривок, і населення Росії та окупованих територій це побачить, плани Путіна зруйнуються. “Говорити про швидку перемогу — це омана. Ми переможемо, якщо вистоїмо проти Путіна і не дамо агресору пройти далі. Ми є стіною, яка не дає захопити нас і цілу Європу”, - наголосив Сенцов.

“Основним меседжем для інвесторів є "Вклади в Україну зараз, це дешево та перспективно”, а не казати їм, що ми переможемо дуже швидко... Потрібно говорити правду і не боятися дивитися їй в очі”, - додав Сенцов.

Він наголосив, що в Росії зараз назріває незгода суспільства з політикою уряду. “З відходом Путіна все почне руйнуватися, це і є нашим вікном можливостей, коли можуть повернутися наші окуповані території — і Донбас і Крим”, - акцентував Сенцов.

На його думку, тільки після повернення Криму Україні міжнародна спільнота визнає нового лідера РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц.

Україну на ВЕФ представляє Президент Володимир Зеленський, який прибув до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання Національної інвестиційної ради. Цього ж дня очікується виступ Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.