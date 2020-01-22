“Скажене весілля” адаптували для Литви

Найгучніша комедія 2018 року “Скажене Весілля” стала першим українським кінотеатральним форматом, що був адаптований за кордоном. 31 січня у Литві відбудеться прем’єра фільму “Importinis Jaunikis” (“Імпортний наречений”).

Про це повідомляє Film.UA Group.

“На початку 2019 року компанія Film.UA Distribution уклала угоду з “ACME Film” - найбільшою кінопрокатною компанією в країнах Балтії. Вона виробляє найпопулярніші фільми у Литві. Компанія придбала права на виробництво локальної адаптованої версії “Скаженого весілля” з опціоном виробництва також латвійської й естонської версій фільму. “Скажене весілля” є першим випадком експорту власного оригінального формату фільму, створеного в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, головну роль нареченого зіграв Феліпе Габріель Дос Сантос Ксав’є – відомий бразильський футболіст, мультихудожник та модель, відеоблогер YouTube, який мешкає в Латвії. Феліпе знайшли через блог, у якому він розповідає, як вчить латвійську мову. А завдяки зйомкам в “Імпортному нареченому” він заговорив і литовською.

Національні акценти трохи змістилися у випадку іншого героя: улюбленця українського глядача Ашота литовські продюсери зробили не вірменином, а вихідцем із Туреччини.

“Було більше ніж легко адаптувати сценарій до локального литовського ринку. Не тільки через те, що ми, як східні європейці, маємо багато спільного в культурі, а ще й тому, що й досі маємо схожі традиції та традиційне мислення. Наприклад – бути кращими за своїх сусідів, хизуватися достатком чи успіхами навіть якщо це не робить нас щасливішими. І це мислення часто доводить до комічних ситуацій. Історія “Скаженого весілля” є, беззаперечно, універсальною для будь-якої країни, адже у сусіда завжди трава зеленіша. І від самого початку ми були певні, що це вийде чудова адаптація”, - розповідає продюсер литовської адаптації Жилвінас Науйокас.

Як повідомлялося, 25 грудня 2019 року в Україні відбулася прем’єра комедії “Скажене весілля 2”. За три тижні стрічка зібрала 40 млн гривень та понад 430 тисяч глядачів у прокаті.

Перша частина фільму вийшла на великі екрани 4 жовтня 2018 року. Вона встановила два національні рекорди — касових зборів серед усіх вітчизняних фільмів та рекорд кількості глядачів кіно українського виробництва. Бокс-офіс стрічки склав майже 55 мільйонів гривень, у кінотеатрах її переглянули понад 657 тисяч глядачів. Крім того, комедія побила рекорд десятиліття і стала найрейтинговішим фільмом на ТБ з 2009 року.