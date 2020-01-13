“Скажене весілля 2” за 2 тижні прокату зібрало понад 35 мільйонів

Комедію “Скажене весілля 2” за 2 тижні широкого прокату подивилися понад 376,5 тисяч глядачів, а касові збори перевищили 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє команда фільму у Facebook.

“За два святкових тижні прокату “Скажене весілля 2” побачив 376 561 глядач, а ми зібрали 35 286 057 грн!.. Дякуємо вам, що провели Новий рік та Різдвяні свята з нами, а під час показів найскаженішої комедії не давали кінозалам бути порожніми та наповнювали їх щирим сміхом!” - написали творці стрічки і запросили до кінотеатрів тих, хто ще не бачив “Скаженого весілля 2”.

Як повідомляв Укрінформ, комедія “Скажене весілля 2” вийшла 25 грудня на широкі екрани України. Вже прем’єра фільму, що відбулася 23 грудня в столичному кінотеатрі “Київська Русь”, зібрала аншлаг і схвальні відгуки глядачів.

Стрічка є продовженням найкасовішої комедії 2018 року. Як повідомляла FILM.UA Group, перша частина “Скаженого весілля” торік побила всі рекорди українського кінематографа, починаючи з 1991 року. Загалом вона зібрала майже 680 тисяч глядачів та 55 мільйонів гривень.

Виробництвом “Скаженого весілля 2”, як і першої частини, займалися компанії Прототип Продакшн та FILM.UA Group. Співпродюсером знову стала компанія MOZGI Entertainment. Дистрибуцією на території України займаються MMD UA і FILM.UA Distribution. Режисером-постановником комедії “Скажене Весілля 2” знову виступив Влад Дикий.