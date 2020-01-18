В Одесі звільнили продавчиню, яка відмовилася спілкуватись українською

В Одесі звільнили продавчиню магазину "Гурман", яка, бувши у нетверезому стані, у нецензурній формі відмовилася спілкуватися з покупцем державною мовою.

Про це повідомила кореспондента Укрінформу директор магазину Іванна Левицька.

"Про нічний конфлікт у магазині ми дізналися з соцмереж, відразу ж поінформували про це директора мережі Тетяну Горячеву, і після з'ясування всіх обставин було видано наказ про звільнення з роботи продавчині-стажистки", - зазначила Левицька.

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Вона пояснила, що жінка лише тиждень тому була прийнята на роботу.

"17 січня нам довелось звільнити від подальшого стажування в магазині "Гурман" на вул. Пастера, 34 прийняту тиждень тому на роботу продавчиню, яка допустила зловживання алкоголем, нецензурну лайку та ігнорування державної мови при спілкуванні з покупцями", - сказала Горячева.

Раніше у YouTube було оприлюднено відеозапис, на якому нетвереза продавчиня вибухнула грубою лайкою на адресу покупця через те, що він спілкувався з нею українською.