Харківські активісти блокуватимуть виставу з російським актором Башаровим

Активісти мають намір блокувати анонсовану в Харківському національному театрі опери та балету ім. Лисенка виставу за участю російського актора Марата Башарова, якого внесено до бази "Миротворця".

Про це кореспонденту Укрінформу розповів лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"У рекламі театру опери та балету ім. Лисенка по всьому місту анонсовано на 20 січня спектакль "Ідея Фікс" за участю російського актора Марата Башарова, який планує великий тур по Україні з цією виставою. Але Башаров внесений до бази "Миротворця": він у 2015 році брав участь у виставі "Сублімація любові" в Сімферополі і Ялті, а також приїжджав до окупованого Криму на Міжнародний дитячий кінофестиваль "Червоні вітрила", - зазначив Поздняков.

За його словами, активісти вже зверталися до СБУ з вимогою заборонити Башарову в'їзд до України.

"Ми отримали відповідь, що СБУ звернулася до Державної прикордонної служби України для вирішення питання законності підстав для в’їзду Башарова Україну", - додав Поздняков.

Він також сказав, що активісти надіслали листа до Держприкордонслужби: "Якщо Башарову не заборонять в'їзд, ми ініціюємо акцію протесту із блокування його виступу".

Наразі позицію керівництва Харківського національного театру опери та балету щодо ситуації не вдається вияснити, оскільки у приймальні генерального директора Олега Оріщенка кажуть, що він дуже зайнятий.