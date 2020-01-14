Золота дзига: Кіноакадемія нагадала про дедлайн подання заявок

Термін прийому заявок на четверту Кінопремію “Золота дзига” спливає 22 січня.

Про це нагадує Українська кіноакадемія у Facebook.

“Можливо, саме ваш фільм стане кращим на цьогорічній Кінопремії “Золота Дзиґа”! Тому не проґавте нагоди подати заявку на Четверту кінопремію! Зробити це можна тільки до 22 січня на сайті Кіноакадемії”, - зазначили в Кіноакадемії.

Вже наприкінці січня буде оголошено довгий список претендентів.

Вимоги до кінофільмів та загальні умови участі у конкурсі оприлюднені на офіційному сайті Української кіноакадемії.

Як повідомлялося, до участі приймаються фільми, прем’єри яких відбулися в період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно.

Четверту Національну кінопремію вручатимуть у 23 номінаціях, дві з яких нові: за “Найкращі спецефекти” та “Відкриття року”. А категорію “Найкращий анімаційний фільм” розділено на “Найкращий повнометражний анімаційний фільм” та “Найкращий короткометражний анімаційний фільм”. Також розширено перелік категорій фільмів для деяких номінацій. У п’яти номінаціях - “Найкращий монтаж”, “Найкращий грим”, “Найкращий дизайн костюмів”, “Найкращий звук” та “”Найкращі візуальні ефекти” - переможців визначатимуть члени Наглядової ради та Правління із залученням експертів.

Церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії відбудеться 28 квітня 2020 року.

Фото: Українська кіноакадемія