У США оголосили номінантів на "Оскар"

У США у понеділок, 13 січня, оголосили номінантів на премію Американської академії кіномистецтва "Оскар".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у категорії "Найкращий фільм року" представлені:

"Аутсайдери", "Ірландець", "Кролик Джоджо" ,"Джокер", "Маленькі жінки", "Шлюбна історія", "1917", "Одного разу в Голлівуді", "Паразити".

Нагороду за найкращу чоловічу роль можуть отримати:

Антоніо Бандерас ("Біль і слава"), Леонардо ДіКапріо ("Одного разу в Голлівуді"), Адам Драйвер ("Шлюбна історія"), Гоакін Фенікс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два Папи"),

В аналогічній "жіночій" категорії за перемогу змагатимуться:

Сінтія Арріво ("Гаррієт"), Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія"), Сірша Ронан ("Маленькі жінки"), Шарліз Терон ("Секс-бомба"), Рене Зеллвегер ("Джуді").

У категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" висунуті:

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл"), Лора Дерн ("Шлюбна історія"), Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс П’ю ("Маленькі жінки"), Марго Роббі ("Секс-бомба").

За найкращу чоловічу роль другого плану на нагороду претендують:

Том Генкс ("Чудовий день у нашому районі"), Ентоні Гопкінс ("Два Папи"), Аль Пачіно ("Ірландець"), Джо Пеші ("Ірландець"), Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді").

За звання найкращого режисера позмагаються:

Мартін Скорсезе ("Ірландець"), Тодд Філліпс ("Джокер"), Сем Мендес ("1917"), Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді"), Пон Чжун Хо ("Паразити").

У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" представлені:

Корпус Крісті" (Польща), "Країна меду" (Північна Македонія), "Знедолені" (Франція), "Біль і слава" (Іспанія), "Паразити" (Південна Корея).

Церемонія нагородження пройде у Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року.