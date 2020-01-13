Антипремія

Антипремія "Золота малина" оголосила шорт-ліст

Укрінформ
Сатирична кінопремія "Золота малина", яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві, оголосила цьогорічний шорт-ліст.

Про це повідомляє портал The Avocado.

У категорії "Найгірший фільм" представлені "Кішки", "Фанатик", "Скло", "Годзілла: Король монстрів", "Привиди Шерон Тейт", "Хеллбой", "Медея на похороні", "Рембо: Остання кров", "Репродукція", "Море спокуси" та "Зеровілль".

Найгіршим актором року можуть стати Джерард Батлер ("Падіння ангела"), Джеймс Франко ("Зеровілль"), Девід Гарбор ("Хеллбой"), Джеймс Мак-Евой ("Скло"), Меттью Мак-Конагі ("Море спокуси"), Кіану Рівз ("Репродукція"), Сільвестр Сталлоне ("Рембо: Остання кров") та Джон Траволта ("Фанатик").

У категорії "Найгірша актриса року" номіновані Гіларі Дафф ("Привиди Шерон Тейт"), Меган Фокс ("Зеровілль"), Енн Гетевей ("Шахрайки" і "Море спокуси"), Франческа Гейворд ("Кішки"), Мілла Йовович ( "Геллбой"), Демі Мур ("Корпоративні тварини"), Тайлер Перрі ("Похорон Медеі") та Ребел Вілсон ("Шахрайки").

Читайте також: Церемонія вручення "Оскар" знову пройде без ведучого

Увесь список "переможців" буде оголошено 8 лютого, за день до церемонії "Оскар".

Антипремія "Золота малина" заснована в 1981 році й вручається найгіршим фільмам, акторам, режисерам і сценаристам року. "Переможців" визначають за підсумками голосування членів так званого Фонду Golden Raspberry Award Foundation (GRAF). До його складу входять понад 500 анонімних представників 12 країн, голосування відбувається поштою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-