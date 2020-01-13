Антипремія "Золота малина" оголосила шорт-ліст

Сатирична кінопремія "Золота малина", яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві, оголосила цьогорічний шорт-ліст.

Про це повідомляє портал The Avocado.

У категорії "Найгірший фільм" представлені "Кішки", "Фанатик", "Скло", "Годзілла: Король монстрів", "Привиди Шерон Тейт", "Хеллбой", "Медея на похороні", "Рембо: Остання кров", "Репродукція", "Море спокуси" та "Зеровілль".

Найгіршим актором року можуть стати Джерард Батлер ("Падіння ангела"), Джеймс Франко ("Зеровілль"), Девід Гарбор ("Хеллбой"), Джеймс Мак-Евой ("Скло"), Меттью Мак-Конагі ("Море спокуси"), Кіану Рівз ("Репродукція"), Сільвестр Сталлоне ("Рембо: Остання кров") та Джон Траволта ("Фанатик").

У категорії "Найгірша актриса року" номіновані Гіларі Дафф ("Привиди Шерон Тейт"), Меган Фокс ("Зеровілль"), Енн Гетевей ("Шахрайки" і "Море спокуси"), Франческа Гейворд ("Кішки"), Мілла Йовович ( "Геллбой"), Демі Мур ("Корпоративні тварини"), Тайлер Перрі ("Похорон Медеі") та Ребел Вілсон ("Шахрайки").

Увесь список "переможців" буде оголошено 8 лютого, за день до церемонії "Оскар".

Антипремія "Золота малина" заснована в 1981 році й вручається найгіршим фільмам, акторам, режисерам і сценаристам року. "Переможців" визначають за підсумками голосування членів так званого Фонду Golden Raspberry Award Foundation (GRAF). До його складу входять понад 500 анонімних представників 12 країн, голосування відбувається поштою.