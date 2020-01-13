Вийшов перший тизер української комедії "Побачення у Вегасе"

З’явився перший тизер-трейлер до нової української романтичної комедії "Побачення у Вегасі", в якому, зокрема, знялися Оля Полякова, Ерік Робертс та Вадим Галигін.

Про це повідомляється на сторінці кінокомпанії "Вольга Україна" у Facebook.

"Комедія "Побачення у Вегасі" виходить в український прокат 5 березня 2020 року. Стрічка розповість про менеджерів конкуруючих рекламних агентств, Артема та Оксану, які летять до Лас-Вегаса підписувати контракт із важливим клієнтом. Але всі плани змінюються після того, як їх знімають із рейсу і подорож до Лас-Вегаса перетворюється на непередбачуваний road trip, в якому знайдеться місце і переслідуванням американською поліцією, і блекджеку, і романтичним пригодам", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зйомки проходили не лише в Україні. Численні сцени фільму були відзняті в пустелях Невади, а операторською роботою керувала команда, що знімала кліпи для таких популярних американських виконавців, як Кендрік Ламар та Tyga.

Режисер фільму - Сергій Вейн. Продюсер - Станіслав Тіунов. Сценарист - Олександр Щур. Оператори - Артур Губін, Євген Ушаков.

У головних ролях: Марина Д’яконенко, Нікіта Бичков-Андрієвський, Ерік Робертс, Оля Полякова, Володимир Остапчук, Михайло Кукуюк, Вадим Галигін, Вова зі Львова.

Виробництво - GO Production. Ко-продакшн: Filmster. Дистриб’ютор - "Вольга Україна".