У Саудівській Аравії випав сніг
Укрінформ
У регіоні Табук на північному заході Саудівської Аравії протягом тижня випадає сніг, місцева влада закликає мешканців бути обережними.
Про це повідомляє Arab News.
"Мешканці північно-західного регіону Табук учора вирушили на пікніки до мальовничих гір, покритих білою ковдрою, у регіоні з вівторка триває снігопад", - йдеться у повідомленні.
Речник цивільної оборони регіону Табук, Мамдух Аль-Енізі порадив мешканцям уникати долин та не підніматися на високі, засніжені гірські ділянки.
Департамент охорони здоров’я в Табуку розгорнув спеціально обладнані пункти надання швидкої допомоги у засніженому районі.
Фото: Arab News