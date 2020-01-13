У Саудівській Аравії випав сніг

У регіоні Табук на північному заході Саудівської Аравії протягом тижня випадає сніг, місцева влада закликає мешканців бути обережними.

Про це повідомляє Arab News.

"Мешканці північно-західного регіону Табук учора вирушили на пікніки до мальовничих гір, покритих білою ковдрою, у регіоні з вівторка триває снігопад", - йдеться у повідомленні.

Речник цивільної оборони регіону Табук, Мамдух Аль-Енізі порадив мешканцям уникати долин та не підніматися на високі, засніжені гірські ділянки.

Департамент охорони здоров’я в Табуку розгорнув спеціально обладнані пункти надання швидкої допомоги у засніженому районі.

Фото: Arab News