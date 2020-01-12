Снігопади в Афганістані: загинули 16 осіб

Унаслідок обвалу дахів кількох будівель, спричиненого снігопадами та дощами, у кількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб.

Про це інформує 1tvnews.

"Щонайменше 16 людей загинули в окремих випадках обвалу даху будівель на заході та півдні Афганістану", - повідомили місцеві чиновники.

Інциденти, викликані негодою, сталися в провінціях Герат та Кандагар.

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Зокрема, у Кандагарі негода спричинила вісім смертей та 14 випадків травмування людей, заявив прессекретар губернатора провінції Бахір Ахмаді.