Снігопади в Афганістані: загинули 16 осіб
Укрінформ
Унаслідок обвалу дахів кількох будівель, спричиненого снігопадами та дощами, у кількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб.
Про це інформує 1tvnews.
"Щонайменше 16 людей загинули в окремих випадках обвалу даху будівель на заході та півдні Афганістану", - повідомили місцеві чиновники.
Інциденти, викликані негодою, сталися в провінціях Герат та Кандагар.
Зокрема, у Кандагарі негода спричинила вісім смертей та 14 випадків травмування людей, заявив прессекретар губернатора провінції Бахір Ахмаді.