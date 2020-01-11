Зірку фільму “Джокер” арештували на кліматичному протесті у Вашингтоні

Відомих американських акторів Хоакіна Фенікса (“Джокер”) та Мартіна Шина (“Відступники”) заарештували під час акції протесту проти змін клімату біля Капітолійського пагорба у Вашингтоні.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

“Хоакін Фенікс, Сьюзан Сарандон, Меггі Джилленгол та Мартін Шин приєдналися до Джейн Фонди на останньому мітингу "Fire Drill Friday" на Капітолійському пагорбі в п'ятницю. Деякі з цих знаменитостей були заарештовані, а саме зірка "Джокера" Фенікс і партнер Фонди по серіалу “Грейс та Келлі” Шин”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Фенікс виступив на акції з промовою про вплив м'ясної і молочної промисловості на зміну клімату.

«Я докладаю стільки зусиль, скільки можу (для боротьби зі зміною клімату — ред.). Є речі, яких я не можу уникнути - сюди я прилетів літаком сьогодні, а точніше вночі. Але одне, що я можу зробити - це змінити свої харчові звички (актор є веганом, тобто вживає лише ролинну їжу - ред.)», - зауважив триразовий номінант на премію "Оскар".

За даними поліції, за ґрати потрапили 147 людей. Їх звинуватили у порушенні умов мирних зібрань та перекритті урядової вулиці, що створювало незручності для жителів столиці США та працівників Капітолію.

Однак, за словами представниці організаторів акції, кількість затриманих становила близько 300 осіб.

Мітингувальники, серед яких було багато зірок та відомих громадських діячів, закликали до ідеї розумного споживання і нагадали про негативний вплив надвиробництва одягу на довкілля.

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images / TNS