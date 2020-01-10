За 150 років у людей знизилась середня температура тіла

Науковці зі Стенфордського університету США виявили, що, починаючи з 19 століття, у людей знижується середня температура тіла: зменшившись вже з 37°C до 36,6°C.

Про це повідомляє eLife Sciences.

"У США нормальна температура тіла для дорослих в середньому нижча за 37 °C, що була нормою у дев'ятнадцятому столітті", - йдеться у повідомленні.

Науковці проаналізували дані 3 груп людей: медичні записи ветеранів Громадянської війни протягом 1862-1930 років, дані першого Національного дослідження здоров'я та харчування 1971-1975 років, а також картотеку медичного центру Стенфордського університету за 2007-2017 роки.

У першій групі були дані лише чоловіків, у другій та третій — чоловіків та жінок.

Автори дослідження помітили, що середня температура тіла у першій групі була вища, ніж у другій, а у другій — вища, ніж у третій. Так, температура знижувалася на 0,03°C щодесятиліття. Тенденція збереглася й після того, як дослідники врахували індекс маси тіла, ріст, стать та расу.

Зміну температури тіла пояснюють зміною швидкості обміну речовин. Науковці вважають, що в наш час люди частіше охолоджують приміщення, щоб не перегріватися, і це може впливати на обмін речовин.

Вчені припустили, що на температуру тіла також вплинув розвиток медицини, гігієни та харчування. Так раніше, інфекційні захворювання зустрічалися частіше, і в організмі людини розвивалося запалення, що потребувало витрат енергії та підвищувало температуру тіла.