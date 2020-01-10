Торік половина українців пережили стресову ситуацію

Упродовж 2019 року 50% українців пережили якусь стресову ситуацію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

“50% опитаних протягом 2019 року пережили якусь стресову ситуацію. У порівнянні з 2018 роком їх кількість суттєво не змінилася (у 2018-му таких було 52%)”, - йдеться у результатах дослідження.

Водночас кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації, збільшилася на 11% (було 38% у 2018 році, стало 49% - у 2019 році).

Як зазначається у результатах опитування, ця частка вперше за час російсько-українського воєнного конфлікту досягла відповідного показника 2013 року (тоді вона становила 48%).

Так, найчастіше в 2019 році українці переживали важку хворобу, операцію - 15% опитаних, що на 3% більше, ніж у 2018 році.

Важку хворобу близьких довелося пережити 13% респондентів, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж у 2018 році. Смерть близьких пережили 9% опитаних, так само, як і в 2018 році. Втратили роботу та стали вимушено безробітними 6% опитаних проти 5% у 2018 році. Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 6% опитаних проти 8% у 2018 році. Відчували свою безпорадність 5% респондентів, що на 5% менше, ніж у 2018 році.

“Спостерігається збільшення частки респондентів, які пережили важку хворобу близьких, у порівнянні з 2018 роком (13 відсоткових пунктів у 2019 р. проти 9 у 2018 р.), а також зросла частка тих, хто сам пережив важку хворобу чи операцію, у порівнянні з попередніми роками вимірювань (2013-2018 рр.). Водночас у порівнянні з попередніми роками вимірювань у 2019-му значуще зменшилась частка тих, кому довелось опинитися без засобів до існування, відчувати свою безпорадність, втратити віру у власні сили або переживати інші (не зазначені в анкеті) стресові ситуації”, - зазначають у КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології 1-12 грудня 2019 року провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25%, 2.0% - для показників, близьких до 10%, 1.4% - для показників, близьких до 5%.