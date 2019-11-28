Комуналка "з’їдає" більше половини доходу сім'ї у 14% українців

Більше половини доходу сім'ї на оплату послуг ЖКГ в Україні витрачають близько 14% громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 22 по 25 листопада Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з опитуванням, близько 14% українців витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. "Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним в 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж удвічі – з 6% до 14%. Частка тих, хто витрачає на "комуналку" від третини до половини доходу збільшилася з 16% до 21%. Відповідно, зменшилась кількість тих, хто витрачає до 10%: з 18% в 2015 році до 12% в 2019. Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: з 48% до 41%", - зазначається в повідомленні.

Водночас, майже половина опитаних (45%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року. У 35% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися.

КМІС проводив опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня та з 6 по 19 вересня 2019 року.